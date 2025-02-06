Відео бойової роботи: вночі мобільні вогневі групи збили 5 російських "шахедів"
Вночі під час чергової дронової атаки мобільні вогневі групи прикордонників приземлили п’ять ворожих "шахедів"
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Два із них прикордонники Морської охорони знищили над Одещиною. Ще три – мобільні вогневі групи Держприкордонслужби розбили на Сумському та Чернігівському напрямках", – йдеться в повідомленні.
Захисники показали уламки збитих дронів.
Нагадаємо, в ніч проти 6 лютого війська Росії атакували Україну 77-ма ударним БпЛА типу Shahed. Повітряні сили ЗСУ збили 56 російських дронів. Також росіяни запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області.
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