Пожар и поврежденные дома: оккупанты в очередной раз атаковали Киевщину
8 февраля русские войска атаковали Киевскую область. В результате произошел пожар
Об этом сообщает Нацполиция Киевской области, передает RegioNews.
8 февраля россияне нанесли очередной удар по Киевщине. По состоянию на 9:30 в одном районе повреждены два частных жилых дома. Также произошел пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.
"На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции Киевской области, продолжающие документировать последствия атаки", - говорят правоохранители.
Полиция также призвала граждан во время воздушных тревог обязательно идти к укрытиям и соблюдать правила безопасности.
Напомним, 6 февраля окупанты атаковали дроном плотную жилую застройку в Салтовском районе Харькова. Сообщалось, что взрыв произошел около девятиэтажного дома.
Также 5 февраля в результате атаки врага в Херсонской области пострадали 18 местных жителей . К сожалению, есть погибший. Враг повредил многоэтажку и 18 частных домов.