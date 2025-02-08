Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Нацполиция Киевской области, передает RegioNews.

8 февраля россияне нанесли очередной удар по Киевщине. По состоянию на 9:30 в одном районе повреждены два частных жилых дома. Также произошел пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.

"На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции Киевской области, продолжающие документировать последствия атаки", - говорят правоохранители.

Полиция также призвала граждан во время воздушных тревог обязательно идти к укрытиям и соблюдать правила безопасности.

Напомним, 6 февраля окупанты атаковали дроном плотную жилую застройку в Салтовском районе Харькова. Сообщалось, что взрыв произошел около девятиэтажного дома.

Также 5 февраля в результате атаки врага в Херсонской области пострадали 18 местных жителей . К сожалению, есть погибший. Враг повредил многоэтажку и 18 частных домов.