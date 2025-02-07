У Херсоні росіяни вбили працівника підприємства критичної інфраструктури
У Херсоні військові РФ вбили з дрона працівника газової служби. Чоловіку було 37 років
Як передає RegioNews, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Трагедія трапилась у п’ятницю, 7 лютого.
"Сьогодні російські терористи вбили працівника підприємства критичної інфраструктури під час виконання ним аварійно-ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 37-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям, внаслідок атаки ворожого дрона у Дніпровському районі.
"Співчуття рідним та близьким загиблого", - написав начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Нагадаємо, в Харківській області внаслідок вибуху в будинку загинув 10-річний хлопчик. Трагедія сталась у селищі Коротич.
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