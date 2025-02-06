На Херсонщині російські окупанти вбили одну людину та ще 18 поранили
На Херсонщині 5 лютого внаслідок російських ударів загинула людина, 18 осіб зазнали поранень
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили багатоповерхівку та 18 приватних будинків.
Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі.
Як відомо, 5 лютого окупаційні війська РФ атакували дроном передмістя Херсона — Антонівку. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік.
Нагадаємо, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук вважає, що потрібно будувати систему національного спротиву для підготовки населення до опору загарбникам.
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