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08 лютого 2025, 09:55

Окупанти вночі атакували Сумщину: прилетіло в житловий будинок

08 лютого 2025, 09:55
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Фото: ДСНС
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У ніч на 8 лютого в Сумах сталась пожежа через влучання ворожого дрона. Постраждав житловий будинок

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У ніч на 8 лютого російські окупанти атакували Суми безпілотниками. Через влучання постраждав житловий будинок, також сталась пожежа.

"Співробітники ДСНС локалізували пожежу, частково провели розбір завалів та ліквідували всі приховані осередки горіння", - зазначили рятувальники, додавши, що про постраждалих інформація не надходила.

Нагадаємо, 7 лютого окупанти атакували зупинку в Херсоні. Через удар російським дроном, постраждав чоловік. 55-річний місцевий житель зазнав вибухової травми та уламкових поранень спини.

Також повідомлялося, що 5 лютого близько 23:25 ворожий дрон росіян вдарив по території Харківського ринку - "Барабашово". Пошкоджені щонайменше 100 торговельних павільйонів.

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