Фото: ДСНС

У ніч на 8 лютого в Сумах сталась пожежа через влучання ворожого дрона. Постраждав житловий будинок

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У ніч на 8 лютого російські окупанти атакували Суми безпілотниками. Через влучання постраждав житловий будинок, також сталась пожежа.

"Співробітники ДСНС локалізували пожежу, частково провели розбір завалів та ліквідували всі приховані осередки горіння", - зазначили рятувальники, додавши, що про постраждалих інформація не надходила.

Нагадаємо, 7 лютого окупанти атакували зупинку в Херсоні. Через удар російським дроном, постраждав чоловік. 55-річний місцевий житель зазнав вибухової травми та уламкових поранень спини.

Також повідомлялося, що 5 лютого близько 23:25 ворожий дрон росіян вдарив по території Харківського ринку - "Барабашово". Пошкоджені щонайменше 100 торговельних павільйонів.