Кличко прокоментував резонансні обшуки і затримання у Київраді

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Про це заявив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, столична влада зацікавлена у встановленні правди та розраховує на об'єктивне й неупереджене розслідування.

Якщо оприлюднені факти будуть доведені у суді, одразу ж будуть управлінські рішення, наголосив Кличко.

"Зазначу, що рішення по земельних питаннях, про які сьогодні йдеться, ухвалювали згідно з регламентом і їх підтримували представники всіх фракцій (політичних сил) Київради – і при розгляді на комісіях, і в сесійній залі", - сказав міський голова.

Каже, боротися з корупцією, безумовно, потрібно. "Бо це сьогодні — один з ключових викликів для країни. І ця боротьба повинна бути ефективною та прозорою — на всіх рівнях і ланках державного управління".

Нагадаємо, сьогодні у приміщеннях Київської міської державної адміністрації проходили чергові обшуки. Слідчі дії пов'язані зі справою про рішення міської влади 2009 року.

Раніше ми повідомляли, що НАБУ і САП заявили про проведення масштабної операції "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельних питань у Києві. За даними медіа обшуки пройшли у бізнесмена Дениса Комарницького.

Пізніше у пресслужбі НАБУ заявили про затримання 7 осіб. Загалом підозру повідомили 10 людям.



