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07 февраля 2025, 16:32

Кличко прокомментировал резонансные обыски и задержание в Киевсовете

07 февраля 2025, 16:32
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фото: КГГА
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Власти столицы сотрудничают с правоохранительными органами и предоставляют все необходимые документы

Об этом заявил мэр Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, столичные власти заинтересованы в установлении правды и рассчитывают на объективное и беспристрастное расследование.

Если обнародованные факты будут доказаны в суде, сразу будут управленческие решения, подчеркнул Кличко.

"Отмечу, что решения по земельным вопросам, о которых сегодня идет речь, принимались согласно регламенту и их поддерживали представители всех фракций (политических сил) Киевсовета – и при рассмотрении на комиссиях, и в сессионном зале", - сказал городской голова.

Говорит, бороться с коррупцией безусловно нужно. "Потому что сегодня — один из ключевых вызовов для страны. И эта борьба должна быть эффективной и прозрачной — на всех уровнях и звеньях государственного управления".

Напомним, сегодня в помещениях Киевской городской государственной администрации проходили очередные обыски . Следственные действия связаны с делом о решении городских властей в 2009 году.

Ранее мы сообщали, что НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельным вопросам в Киеве. По данным медиа обыски прошли у бизнесмена Дениса Комарницкого.

Позже в пресс-службе НАБУ заявили о задержании 7 человек. В общей сложности подозрение сообщили 10 людям.

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