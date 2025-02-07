У будівлі КМДА проходять обшуки: що відомо

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У п'ятницю, 7 лютого, у приміщеннях Київської міської державної адміністрації проходять обшуки на підставі ухвали Печерського районного суду Києва від 28 січня 2025 року. Слідчі дії пов'язані зі справою про рішення міської влади 2009 року

Про це інформує сайт Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

"Слідчі дії здійснюються в межах досудового розслідування та стосуються можливих зловживань службових осіб, пов'язаних із відчуженням майна територіальної громади м. Києва ще у 2009 році", – йдеться у повідомленні.

Наразі представники КМДА надають всі необхідні наявні документи та сприяють правоохоронцям у проведенні процесуальних дій.

Зазначається, що в міській держадміністрації розраховують на об’єктивність і неупередженість слідства.

Нагадаємо, вчора НАБУ і САП провели масштабну операцію "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Правоохоронці викрили та припинили діяльність злочинної організації на чолі з відомим колишнім депутатом Київської міської ради.

Також повідомлялося, що 6 лютого НАБУ проводило обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом.