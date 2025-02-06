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Правоохоронці з'ясували, що комунальне підприємство замовило поставку асфальтобетонну з завищеною вартістю на понад 600 тисяч гривень. Загалом було вкладено понад 4 мільйона гривень

Про це повідомляє Прокуратура Київської області, передає RegioNews.

Про підозру повідомили керівниці відділу КП "ШЕУ Святошинського району м. Києва. За інформацією правоохоронців, в листопаді 2023 року КП уклало угоду з приватною організацією на поставку асфальтобетонної суміші на суму понад 4 мільйона гривень.

"За даними слідства, посадовицею при розробленні та затвердженні тендерної документації не було належним чином організовано вивчення середньо ринкових цін на відповідні товари, що призвело до закупівлі суміші за завищеною ціною", - зауважили в прокуратурі.

За підрахунками експертизи, вартість асфальтобетонної суміші завищили на понад 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в столиці судитимуть експосадовця через озеро на Подолі. За даними правоохоронців, він був у змові з директором підрядної організації. Йдеться про роботи на озері Голубе у Подільському районі столиці. Роботи в повному об'ємі не були виконані, зате гроші були переказані. Збитки для бюджету становлять понад 200 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що на Вінниччині посадовець ДСНС закупив спецзасоби за завищеними цінами. За даними правоохоронців, його дії призвели до збитків держави на майже 3 мільйона гривень.