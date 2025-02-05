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У мережі часто зловмисники прикидаються журналістами або представниками різних організацій. Жертвами аферистів нерідко стають родичі громадян, які зникли безвісти

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, передає RegioNews.

Правоохоронці зауважили, що аферисти часто використовують емоційний стан людей. Тому вони можуть прикидатися волонтерами, журналістами, представниками державних органів та організацій. Проте врешті-решт у них одна мета: отримати особисті дані та гроші людини.

Рекомендації МВС, як захиститися від шахраїв:

Перевіряти джерела інформації - довіряти варто лише офіційним ресурсам;

Не розголошувати особисті або фінансові дані незнайомим особам;

Не довіряти підозрілим пропозиціям - особливо у випадках, коли вимагають оплатити щось.

Слід зазначити, що нещодавно правоохоронці заявили про нову схему аферистів. У соцмережах зловмисники публікують фейкові повідомлення про те, що нібито змінюється формат виплат пенсій. У результаті аферисти "радять заповнити анкету". Проте пенсіонери не отримають виплати, а лише втратять свої банківські дані. Правоохоронці закликають не ділитися ні з ким особистою інформацією.