На Буковині "будівельники" ошукали інвесторів на 280 мільйонів гривень

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Протиправні дії керівництва будівельної компанії викрили правоохоронці Чернівецькій області. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.

Правоохоронці встановили, що керівник, засновник, та фінансовий директор будівельної компанії налагодили злочинну схему незаконного збагачення, пов’язану з будівництвом багатоквартирного будинку у Чернівцях.

Чоловіки, не маючи дозволів на користування земельною ділянкою, здійснення будівельних робіт та права на продаж об’єктів нерухомості, розпочали будівництво багатоповерхівки.

На стадії часткового зведення житлового будинку аферисти почали залучати інвесторів та укладати договори купівлі-продажу на квартири. Однак, коли більшість помешкань у цьому багатоквартирному комплексі були продані, будівельні роботи було призупинено. Отримані від інвесторів кошти, а це 280 мільйонів гривень, "будівельники" використали на власні потреби.

Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині викрили підпільне виробництво побутової хімії. Сума збитків становить понад 3 млн грн.