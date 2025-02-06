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Дівчинка була на зупинці громадського транспорту. Зловмисник непомітно дістав її телефон з кишені її куртки

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, це сталося на зупинці громадського транспорту. Там чоловік обікрав 15-річну дівчинку. Відомо, що він помітив, як дівчинка поклала телефон до кишені куртки. Тоді він наблизився до неї та непомітно вкрав гаджет.

Правоохоронці розшукали його, і знайшли в нього вкрадений телефон. Крадія помістили під варту.

"За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, 34-річному киянину загрожує до 8 років позбавлення волі", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві засудили чоловіка, який пограбував жінку на ринку. Доки вона обирала товари, він непомітно витягнув телефон з її кишені. Тепер чоловіка ув'язнили на 5 років.

Також повідомлялося, що в Дніпрі 17-річний хлопець пограбував своїх родичів. До пенсіонерів він прийшов в гості і погрожував їм пістолетом. Зловмисник викрав їхні прикраси з сейфу, та втік. Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення.