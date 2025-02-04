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Жінка на столичному ринку обирала товари. В той час зловмисник непомітно вкрав її телефон і втік

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався у Деснянському районі столиці. Жінка була на ринку. Коли вона обирала товар, зловмисник непомітно витягнув телефон з її кишені та втік. Згодом поліцейські його затримали.

Крадієм виявився 42-річний киянин. Відомо, що раніше він вже був судимий за майнові та наркозлочини. Суд визнав його винним. Чоловіка засудили до пʼяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали чоловіка, який пограбував непритомного пенсіонера. Чоловік похилого віку мав контузію через російський обстріл. Йому стало погано, і він знепритомнів на вулиці. Зловмисник скористався цим і вкрав його телефон. Завдяки небайдужим громадянам зловмисника затримали.

Також повідомлялося, що на Рівненщині затримали чоловіка, який вкрав квіти з могили військового. Той самий букет правоохоронці знайшли в нього вдома. Сам зловмисник заявив, що він на момент інциденту був п'яний, і тому не може пояснити причини своїх дій.