У Києві засудили до увʼязнення крадія, який пограбував жінку на ринку
Жінка на столичному ринку обирала товари. В той час зловмисник непомітно вкрав її телефон і втік
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Інцидент стався у Деснянському районі столиці. Жінка була на ринку. Коли вона обирала товар, зловмисник непомітно витягнув телефон з її кишені та втік. Згодом поліцейські його затримали.
Крадієм виявився 42-річний киянин. Відомо, що раніше він вже був судимий за майнові та наркозлочини. Суд визнав його винним. Чоловіка засудили до пʼяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у Харкові затримали чоловіка, який пограбував непритомного пенсіонера. Чоловік похилого віку мав контузію через російський обстріл. Йому стало погано, і він знепритомнів на вулиці. Зловмисник скористався цим і вкрав його телефон. Завдяки небайдужим громадянам зловмисника затримали.
Також повідомлялося, що на Рівненщині затримали чоловіка, який вкрав квіти з могили військового. Той самий букет правоохоронці знайшли в нього вдома. Сам зловмисник заявив, що він на момент інциденту був п'яний, і тому не може пояснити причини своїх дій.