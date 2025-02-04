Фото: Нацполіція

17-річний родич погрожував пенсіонерам пістолетом, і вкрав їхні прикраси з сейфа. Після цього він втік до Одеської області

Про це повідомляє Нацполіція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

17-річний хлопець вкрав золотими прикрасами та мобільним телефоном родича-пенсіонера. Далі хлопець втік в Одеську область, щоб сховатися від поліції, однак там його затримали.

Сам інцидент стався 2 лютого в Нфа овокодацькому районі Дніпра. В гості до потерпілих прийшов 17-річний родич. Він поводився агресивно, а згодом - вирвав з рук бабусі телефон. Він погрожував пістолетом, і вкрав з сейфа 77-річних родичів прикраси.

"Хлопця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили затриману про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує до 15 років за ґратами. Триває слідство", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині затримали чоловіка, який вбив пострілом військового ТЦК. На суді він заявив, що хотів лише налякати військових, а не когось вбивати. Суд віправив його під варту.

Також повідомлялося, що на Харківщині затримали чоловіка, який побив пенсіонерку. Він прийшов до неї нібито щоб побачитися з її онуком. Однак коли виявилося, що жінка вдома сама, зловмисник вдарив її в обличчя та вкрав ноутбук.