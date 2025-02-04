12:17  04 лютого
У Харкові працівник ТЦК записав авто вартістю понад 3 мільйони на тещу
14:34  04 лютого
Убивство Саркісяна: засновника батальйону "Арбат" підірвав смертник
18:40  04 лютого
На Курщині ЗСУ вдарили по пункту управління російської армії в Новоіванівці
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2025, 19:24

У Дніпрі 17-річний хлопець побив пенсіонерів та вкрав їхні прикраси

04 лютого 2025, 19:24
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

17-річний родич погрожував пенсіонерам пістолетом, і вкрав їхні прикраси з сейфа. Після цього він втік до Одеської області

Про це повідомляє Нацполіція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

17-річний хлопець вкрав золотими прикрасами та мобільним телефоном родича-пенсіонера. Далі хлопець втік в Одеську область, щоб сховатися від поліції, однак там його затримали.

Сам інцидент стався 2 лютого в Нфа овокодацькому районі Дніпра. В гості до потерпілих прийшов 17-річний родич. Він поводився агресивно, а згодом - вирвав з рук бабусі телефон. Він погрожував пістолетом, і вкрав з сейфа 77-річних родичів прикраси.

"Хлопця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили затриману про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує до 15 років за ґратами. Триває слідство", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині затримали чоловіка, який вбив пострілом військового ТЦК. На суді він заявив, що хотів лише налякати військових, а не когось вбивати. Суд віправив його під варту.

Також повідомлялося, що на Харківщині затримали чоловіка, який побив пенсіонерку. Він прийшов до неї нібито щоб побачитися з її онуком. Однак коли виявилося, що жінка вдома сама, зловмисник вдарив її в обличчя та вкрав ноутбук.

поліція затримання напад
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Окупанти атакували дроном цивільну автівку на Дніпропетровщині: загинув чоловік, є поранений
04 лютого 2025, 20:00
Росіяни накрили Херсонщину з артилерії, авіації та БпЛА: є жертва та 7 постраждалих
04 лютого 2025, 19:43
Примусова евакуація на Донеччині: в ОВА назвали список з 12 населених пунктів
04 лютого 2025, 19:10
На Курщині ЗСУ вдарили по пункту управління російської армії в Новоіванівці
04 лютого 2025, 18:40
Бив власну матір: 23-річному харків'янину оголосили про підозру
04 лютого 2025, 18:29
На Буковині підлітки-наркодилери намагалися підірвати поліцейських
04 лютого 2025, 18:05
Підвищення пенсій: українців попередили про нову схему аферистів у мережі
04 лютого 2025, 17:48
"Застосовували тортури": адвокатка із Запоріжжя повідомила про смерть мобілізованого сина
04 лютого 2025, 17:44
На Запоріжжі росіяни вдарили КАБами по Гуляйполю: поранена жінка
04 лютого 2025, 17:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »