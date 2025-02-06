Фото: Нацполиция

Девочка была на остановке общественного транспорта. Злоумышленник незаметно достал ее телефон из кармана ее куртки.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, это произошло на остановке общественного транспорта. Там мужчина обокрал 15-летнюю девочку. Известно, что он заметил, как девочка положила телефон в карман куртки. Тогда он подошел к ней и незаметно украл гаджет.

Правоохранители разыскали его и нашли у него украденный телефон. Вора поместили под стражу.

"За воровство, совершенное в условиях военного положения, 34-летнему киевлянину грозит до 8 лет лишения свободы", - подчеркнули в полиции.

Напомним, ранее в Киеве осудили мужчину, который ограбил женщину на рынке. Пока она выбирала товары, он незаметно вытащил телефон из ее кармана. Теперь мужчину заключили в тюрьму на 5 лет.

Также сообщалось, что в Днепре 17-летний парень ограбил своих родственников. К пенсионерам он пришел в гости и угрожал им пистолетом. Злоумышленник похитил их украшения из сейфа и скрылся. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.