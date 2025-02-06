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06 лютого 2025, 15:21

Суд залишив під вартою екскомбрига 155-ї ОМБр, але зменшив заставу до 50 млн грн

06 лютого 2025, 15:21
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фото: Суспільне
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Сьогодні, 6 лютого, Київський апеляційний суд залишив колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська" Дмитра Рюмшина під вартою. Його звинувачують у масових випадках самовільного залишення частини військовослужбовцями

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

Суд розглянув апеляцію сторони захисту та вирішив залишити рішення суду першої інстанції щодо тримання під вартою до 19 березня.

"Також суд зменшив розмір застави з 90 млн гривень до 50 млн гривень і відмовив віддати Рюмшина на поруки", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 січня Служба безпеки та Держбюро розслідувань затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Анна Київська". Фігуранту, який допустив масове дезертирство підлеглих, загрожує до 10 років ув'язнення.

Також повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський взяв під особистий контроль розслідування обставин дезертирства цієї бригади.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справжня історія "Анни Київської": ДБР порушило справу щодо формування 155-ї бригади

суд апеляція дезертир вирок СЗЧ 155 ОМБр 155-та ОМБр Анна Київська
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