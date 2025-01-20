Екскомандира 155-ї бригади ЗСУ затримали за масове дезертирство підлеглих

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Служба безпеки та Держбюро розслідувань затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Анна Київська". Фігуранту, який допустив масове дезертирство підлеглих, загрожує до 10 років ув'язнення

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Затримання екскомандира цієї механізованої бригади відбулося за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ.

Відомо, що посадовець не інформував правоохоронні органи про значну кількість фактів самовільного залишення місця служби особовим складом (СЗЧ), які відбувалися під час підготовки з’єднання на території Євросоюзу, а також виконання бойових завдань на Сході.

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо наявності в бригаді корупційних схем під час відбору військовослужбовців для проходження навчання за кордоном.

Також перевіряються можливі "схеми", коли за хабарі військові могли ухилитися від служби.

"Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України (бездіяльність військової влади, вчинена в умовах воєнного стану)", – повідомили в СБУ.

Фігуранту загрожуватиме покарання до 10 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомляв, що в Чернівцях ДБР затримало колишнього командира 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" полковника Дмитра Рюмшина.

Також повідомлялося, що СБУ та ДБР затримали трьох посадовців ЗСУ, які провалили захист Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми.