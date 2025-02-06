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Сегодня, 6 февраля, Киевский апелляционный суд оставил бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Дмитрия Рюмшина под стражей. Его обвиняют в массовых случаях самовольного ухода из части военнослужащими

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

Суд рассмотрел апелляцию стороны защиты и решил оставить решение суда первой инстанции по содержанию под стражей до 19 марта.

"Также суд уменьшил размер залога с 90 млн. гривен до 50 млн. гривен и отказал отдать Рюмшина на поруки", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 января Служба безопасности и Госбюро расследований задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Анна Киевская". Фигуранту, допустившему массовое дезертирство подчиненных, грозит до 10 лет заключения.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование обстоятельств дезертирства этой бригады.

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