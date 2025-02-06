11:05  06 февраля
ВСУ ночью поразили российский аэродром "Приморско-Ахтарский"
10:41  06 февраля
На Буковине "строители" обманули инвесторов на 280 миллионов гривен
10:33  06 февраля
Удар по рынку "Барабашово" в Харькове: появились фото последствий
UA | RU
UA | RU
06 февраля 2025, 15:21

Суд оставил под стражей экскомбрига 155-й ОМБр, но уменьшил залог до 50 млн грн

06 февраля 2025, 15:21
Читайте також українською мовою
фото: Суспільне
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 6 февраля, Киевский апелляционный суд оставил бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Дмитрия Рюмшина под стражей. Его обвиняют в массовых случаях самовольного ухода из части военнослужащими

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

Суд рассмотрел апелляцию стороны защиты и решил оставить решение суда первой инстанции по содержанию под стражей до 19 марта.

"Также суд уменьшил размер залога с 90 млн. гривен до 50 млн. гривен и отказал отдать Рюмшина на поруки", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 января Служба безопасности и Госбюро расследований задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Анна Киевская". Фигуранту, допустившему массовое дезертирство подчиненных, грозит до 10 лет заключения.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование обстоятельств дезертирства этой бригады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Настоящая история "Анны Киевской": ГБР возбудило дело по формированию 155-й бригады

суд апелляция дезертир приговор СОЧ 155 ОМБр 155-я ОМБр Анна Киевская
В Полтавской области отправили под стражу убийцу военного из ТЦК
03 февраля 2025, 19:52
Мэра Ирпеня Маркушина поместили под домашний арест
03 февраля 2025, 17:54
ДБР изъяло у скандальных командиров 110 ОМБр почти 7 млн грн
31 января 2025, 16:22
Все новости »
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
Силы беспилотных систем уничтожили российский ЗРК "Оса"
06 февраля 2025, 16:15
Россияне ударили по жилой застройке Харькова: дрон взорвался возле многоэтажки
06 февраля 2025, 15:55
Предупреждали о ТЦК через Viber: В Черкасской области задержали сразу трех нарушителей мобилизации
06 февраля 2025, 15:47
Серия терактов под ТЦК: россияне подрывают диверсантов на месте, чтобы не платить
06 февраля 2025, 15:35
В Харьковской области разоблачили коллаборантку: на задачу окупантов она собирала данные о местных жителях
06 февраля 2025, 15:35
Украинские дронщики показали, как уничтожили российскую пехоту и склады БК возле Купянска
06 февраля 2025, 15:05
Россияне атаковали с дрона Берислав: пострадал мужчина
06 февраля 2025, 14:56
Опрос показал, что, несмотря на войну, подавляющее большинство украинцев не планируют переезжать из своего региона
06 февраля 2025, 14:53
У Луцка появился новый город-побратим в США
06 февраля 2025, 14:46
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »