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Зловмисник заявив, що хотів лише налякати військових, а не вбивати когось

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Суд обрав запобіжний захід Вадиму Кузубу, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця ТЦК у місті Пирятин (Полтавська область). Його взяли під варту до 1 квітня без права на заставу.

Під час засідання підозрюваний визнав свою провину. За його словами, він лише хотів налякати військових з ТЦК. Коли йому це не вдалось - він зробив постріл. Він заявив, що сподівався, що військового поранив, а не вбив.

Захист просив відправити Кузібп під домашній арешт. Проте суд вирішив взяти підозрюваного під варту до 1 квітня без права на заставу.

"Прокуратура наполягала на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Я вважаю саме цей запобіжний захід був адекватним у цьому конкретному випадку, враховуючи актуальність цього кримінального правопорушення і вимоги суспільства", — прокоментував заступник керівника Лубенської окружної прокуратури Олег Безцінний.

Нагадаємо, що про це стало відомо 1 лютого. У місті Пирятин (Полтавська область) на АЗС напали на військовослужбовця ТЦК. Це сталося, коли військовозобов'язаних супруводжували до 199 навчального центру. Невідомий чоловік підійшов до військовослужбовця та вимагав віддати зброю. Отримавши відмову - зловмисник вистрілив. Внаслідок поранення потерпілий помер на місці.

Згодом стало відомо, що правоохоронці оперативно затримали вбивцю і його спільника. Його спільником виявився 37-річний житель Полтави.