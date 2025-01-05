09:25  04 січня
На Житомирщині 19-річний молодик вкрав гроші у матері безвісти зниклого бійця ЗСУ
07:06  04 січня
На Прикарпатті судитимуть жінку, через недбалість якої померла її півторарічна донька
01:21  04 січня
На Київщині засудили чоловіка, який викрав 4-річну дівчинку та намагався її зґвалтувати
UA | RU
UA | RU
Юрій Бутусов журналіст info@regionews.ua
05 січня 2025, 11:20

Зеленський взяв під особистий контроль розслідування обставин дезертирства в 155-й ОМБр "Анна Київська"

05 січня 2025, 11:20
Читайте также на русском языке
Про результати засідання Ставки Верховного головнокомандувача по 155-й омбр "Анна Київська". В.Зеленський заслухав інформацію щодо ситуації у 155-й механізованій бригаді, найбільше його зацікавили обставини дезертирства у Франції кількох десятків військовослужбовців бригади та самовільного залишення частини 1700 військовослужбовців під час формування бригади в Україні. Зеленський наголосив, що бере розслідування під особистий контроль
Про результати засідання Ставки Верховного головнокомандувача по 155-й омбр "Анна Київська". В.Зеленський заслухав інформацію щодо ситуації у 155-й механізованій бригаді, найбільше його зацікавили обставини дезертирства у Франції кількох десятків військовослужбовців бригади та самовільного залишення частини 1700 військовослужбовців під час формування бригади в Україні. Зеленський наголосив, що бере розслідування під особистий контроль
фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Читайте также
на русском языке

Головна інспекція Міноборони, Генштаб, Командування сухопутних військ, ДБР, СБУ отримали дорученнчя найближчим часом надати голові держави офіційні доповіді щодо вказаних подій.

Основне питання - а чим взагалі обгрунтоване бажання створювати з нуля бригаду без наявності досвідчених командних кадрів, без фахівців по техниці, без мінімально необхідного часу на підготовку, без дронів, без засобів РЕБ, у той час, коли не поповнюються досвідчені та боєздатні бригади, не розглядалось.

Головнокомандувач ЗСУ О.Сирський звинуватив у дезертирстві солдат у Франції командування 155-ї бригади, яке ніби-то не приділяло часу спілкуванню з солдатами. Той факт, що командування бригади діяло у Франції згідно з планом підготовки, затвердженим командуванням сухопутних військ, та під контролем представника ОК "Захід" не коментується. Той факт, що у Францію відправили тільки-но набраних в ТЦК людей, у яких були відсутні досвідчені сержанти та взводні командири також не розглядається.

Усе командування 155-ї бригади рішенням О.Сирського вже відсторонено або у процесі відсторонення з займаних посад - комбриг, начальник штабу, усі заступники комбрига, деякі інші штабні офіцери та деякі комбати.

Відповідальний за формування бригади командувач ОК "Захід" Шведюк направлений для особистого контролю ситуації та "допомоги в управлінні" до 155-ї та 33-ї механізованих бригад. Шведюк залишається на посаді, хоча за комплектування, навчання більшості особового складу у відриві від командирів бригади, за хаотичні переміщення особового складу 155-і, та за направлення у Францію людей, які навіть не пройшли БЗВП, відповідав саме він.

Тепер на командному пункті бригади постійно комісії, офіцери штабу дають пояснення усім перевіряючим та контролюючим, хто має подати свої звіти. Усе це під час інтенсивних бойових дій.

У цей час 155-та механізована бригада продовжує героїчно обороняти Покровськ, попри великі труднощі. У бригади чомусь забрали її основну ударну силу - дивізіон новітніх 155-мм гармат "Цезар", придали іншій бригаді. Також частину бронемашин VAB та частину танків "Леопард" та придали іншим бригадам. Сподіваюсь, це тимчасово, і бригаді скоро повернуть усе придане, особливо гармати, для застосування усіх своїх засобів під єдиним командуванням.

Дронів не вистачає для забезпечення механізованих та стрілецьких батальйонів, але дрони почав отримувати бригадний батальйон безпілотників.

Тим не менше, воїни 155-ї бригади продовжують набувати у бою бойовий досвід, на жаль, ціною необов'язкових втрат.

Піхотинці "Анни Київської" б'ються героїчно, 155-та робить усе можливе та неможливе, щоб втримати Покровськ та чесно захищати Україну, тому усі збори для бригади треба підтримувати та сприяти вмотивованим військовослужбовцям, яких у бригаді багато тисяч - незрівнянно більше ніж СЗЧ. У бригаді є чимало дієздатних людей. Серед нових командирів, які призначені, є люди з репутацією, наприклад, новим заступником комбрига призначений один з компетентних, по відгуках, командирів батальйонів 14-і механізованої бригади. Не все проблемно, але новим командирам доведётся розбиратись у справах під час інтенсивних бойових дій, коли більшість людей на позиціях і з ними складно навіть познайомитись.

Деякі фахівці, добре вмотивовані та підготовлені у Франції, наприклад, оператори ПТРК "Мілан", застосовуються не по спеціальності, у якості піхотинців. Сподіваюсь, що по мірі отримання досвіду, бригада зможе зберегти кадри та самоорганізуватись, наші воїни потребують підтримки суспільства.

Читайте також: Справжня історія "Анни Київської": ДБР порушило справу щодо формування 155-ї бригади

розслідування ЗСУ скандал дезертир Зеленський Володимир СЗЧ
Всі "обмежено придатні" чоловіки мають повторно пройти ВЛК: деталі
04 січня 2025, 14:34
Сирський приїхав на Курщину, де втрати Росії склали понад 38 тисяч військових
01 січня 2025, 17:15
Українська балістична ракета: Зеленський показав відео першого запуску
01 січня 2025, 00:58
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
На Миколаївщині окупанти обстріляли вантажівку пекарні та житловий сектор
05 січня 2025, 12:57
Вночі українська протиповітряна оборона збила понад 60 російських "шахедів"
05 січня 2025, 12:35
Через російські обстріли постраждали 9 жителів Херсонщини
05 січня 2025, 12:00
Сили ППО працюють по російських дронах на Київщині
05 січня 2025, 11:48
Окупанти вдарили КАБами по Чернігівщині: поранені 9 цивільних, пошкоджені лікарня та будинки
05 січня 2025, 10:58
Росіяни атакували об’єкт енергетичної інфраструктури на Запоріжжі
05 січня 2025, 10:38
Бригада "Помста" завдала нищівних ударів по російських військах біля Куп’янська
05 січня 2025, 10:10
За тиждень у Харкові народилося понад 50 малюків
05 січня 2025, 09:30
У Чорному морі дрони Magura V5 уразили три російські гелікоптери: в ГУР розповіли деталі
05 січня 2025, 08:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »