Зеленський взяв під особистий контроль розслідування обставин дезертирства в 155-й ОМБр "Анна Київська"

Про результати засідання Ставки Верховного головнокомандувача по 155-й омбр "Анна Київська". В.Зеленський заслухав інформацію щодо ситуації у 155-й механізованій бригаді, найбільше його зацікавили обставини дезертирства у Франції кількох десятків військовослужбовців бригади та самовільного залишення частини 1700 військовослужбовців під час формування бригади в Україні. Зеленський наголосив, що бере розслідування під особистий контроль

Про результати засідання Ставки Верховного головнокомандувача по 155-й омбр "Анна Київська". В.Зеленський заслухав інформацію щодо ситуації у 155-й механізованій бригаді, найбільше його зацікавили обставини дезертирства у Франції кількох десятків військовослужбовців бригади та самовільного залишення частини 1700 військовослужбовців під час формування бригади в Україні. Зеленський наголосив, що бере розслідування під особистий контроль

фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головна інспекція Міноборони, Генштаб, Командування сухопутних військ, ДБР, СБУ отримали дорученнчя найближчим часом надати голові держави офіційні доповіді щодо вказаних подій.

Основне питання - а чим взагалі обгрунтоване бажання створювати з нуля бригаду без наявності досвідчених командних кадрів, без фахівців по техниці, без мінімально необхідного часу на підготовку, без дронів, без засобів РЕБ, у той час, коли не поповнюються досвідчені та боєздатні бригади, не розглядалось.

Головнокомандувач ЗСУ О.Сирський звинуватив у дезертирстві солдат у Франції командування 155-ї бригади, яке ніби-то не приділяло часу спілкуванню з солдатами. Той факт, що командування бригади діяло у Франції згідно з планом підготовки, затвердженим командуванням сухопутних військ, та під контролем представника ОК "Захід" не коментується. Той факт, що у Францію відправили тільки-но набраних в ТЦК людей, у яких були відсутні досвідчені сержанти та взводні командири також не розглядається.

Усе командування 155-ї бригади рішенням О.Сирського вже відсторонено або у процесі відсторонення з займаних посад - комбриг, начальник штабу, усі заступники комбрига, деякі інші штабні офіцери та деякі комбати.

Відповідальний за формування бригади командувач ОК "Захід" Шведюк направлений для особистого контролю ситуації та "допомоги в управлінні" до 155-ї та 33-ї механізованих бригад. Шведюк залишається на посаді, хоча за комплектування, навчання більшості особового складу у відриві від командирів бригади, за хаотичні переміщення особового складу 155-і, та за направлення у Францію людей, які навіть не пройшли БЗВП, відповідав саме він.

Тепер на командному пункті бригади постійно комісії, офіцери штабу дають пояснення усім перевіряючим та контролюючим, хто має подати свої звіти. Усе це під час інтенсивних бойових дій.

У цей час 155-та механізована бригада продовжує героїчно обороняти Покровськ, попри великі труднощі. У бригади чомусь забрали її основну ударну силу - дивізіон новітніх 155-мм гармат "Цезар", придали іншій бригаді. Також частину бронемашин VAB та частину танків "Леопард" та придали іншим бригадам. Сподіваюсь, це тимчасово, і бригаді скоро повернуть усе придане, особливо гармати, для застосування усіх своїх засобів під єдиним командуванням.

Дронів не вистачає для забезпечення механізованих та стрілецьких батальйонів, але дрони почав отримувати бригадний батальйон безпілотників.

Тим не менше, воїни 155-ї бригади продовжують набувати у бою бойовий досвід, на жаль, ціною необов'язкових втрат.

Піхотинці "Анни Київської" б'ються героїчно, 155-та робить усе можливе та неможливе, щоб втримати Покровськ та чесно захищати Україну, тому усі збори для бригади треба підтримувати та сприяти вмотивованим військовослужбовцям, яких у бригаді багато тисяч - незрівнянно більше ніж СЗЧ. У бригаді є чимало дієздатних людей. Серед нових командирів, які призначені, є люди з репутацією, наприклад, новим заступником комбрига призначений один з компетентних, по відгуках, командирів батальйонів 14-і механізованої бригади. Не все проблемно, але новим командирам доведётся розбиратись у справах під час інтенсивних бойових дій, коли більшість людей на позиціях і з ними складно навіть познайомитись.

Деякі фахівці, добре вмотивовані та підготовлені у Франції, наприклад, оператори ПТРК "Мілан", застосовуються не по спеціальності, у якості піхотинців. Сподіваюсь, що по мірі отримання досвіду, бригада зможе зберегти кадри та самоорганізуватись, наші воїни потребують підтримки суспільства.

Читайте також: Справжня історія "Анни Київської": ДБР порушило справу щодо формування 155-ї бригади