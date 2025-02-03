У Києві підлітки влаштували бійку на парковці ТЦ: відкрита кримінальна справа
Поліція відкрила кримінальне провадження через бійку між підлітками, яка сталася на парковці торговельного центру в Деснянському районі Києва
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Інформацію про бійку правоохоронці виявили 2 січня під час моніторингу соцмереж. До цього їм ніхто не повідомляв про інцидент.
Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб).
Зараз слідчі та інспектори ювенальної превенції з’ясовують деталі, коли саме сталася бійка та хто в ній брав участь.
Нагадаємо, на Сумщині поліція розслідує обставини побиття підлітка. Інцидент 31 січня у місті Охтирка.
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