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Поліція відкрила кримінальне провадження через бійку між підлітками, яка сталася на парковці торговельного центру в Деснянському районі Києва

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інформацію про бійку правоохоронці виявили 2 січня під час моніторингу соцмереж. До цього їм ніхто не повідомляв про інцидент.

Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб).

Зараз слідчі та інспектори ювенальної превенції з’ясовують деталі, коли саме сталася бійка та хто в ній брав участь.

Нагадаємо, на Сумщині поліція розслідує обставини побиття підлітка. Інцидент 31 січня у місті Охтирка.

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