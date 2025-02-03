У Києві значно подорожчав проїзд у приміських маршрутках

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Відтепер доїхати з Вишневого до метро коштує 50 грн, з Боярки - 65 грн та 45 з ЖК "Софія"

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

З 1 лютого в столиці подорожчав проїзд у приміських маршрутках. Вартість квитка зросла на 15-20 гривень. Оголошення про нові ціни вже з'явилися в салонах автобусів. Перевізники пояснюють це рішення економічними причинами.

Вартість оновлених цін маршрутки 742.

Вартість маршрутки 304.

Мешканці Вишневого обурюються у соцмережах і нарікають на відсутність муніципального транспорту.

Нагадаємо, кияни звернулися до міської влади з проханням створити можливість для пасажирів відслідковувати рух міського транспорту.

Зокрема, щоб люди могли бачити онлайн наближення маршруток до потрібних зупинок у режимі реального часу. Така функція доступна вже для комунального транспорту, але не для маршруток.