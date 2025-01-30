На одній зі станцій столичного метро людина впала на колії
На станції столичного метро "Палац спорту" увечері, 30 січня, дівчина впала на колії
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Відомо, що люди, присутні на станції, підняли дівчину з колії. Однак вона отримала травми.
Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру 20-річному чоловіку, який на станції метро "Хрещатик" конфліктував з пасажирами та чинив опір поліцейським при затриманні.
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