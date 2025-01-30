фото: mirmetro.net

На станції столичного метро "Палац спорту" увечері, 30 січня, дівчина впала на колії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Відомо, що люди, присутні на станції, підняли дівчину з колії. Однак вона отримала травми.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру 20-річному чоловіку, який на станції метро "Хрещатик" конфліктував з пасажирами та чинив опір поліцейським при затриманні.