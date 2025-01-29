У Рівному водій маршрутки побив школяра: поліція розслідує інцидент

ілюстративне фото: Нацполіція

У Рівному поліція відкрила кримінальне провадження через побиття 14-річного хлопця водієм маршрутного таксі. Інцидент трапився 25 січня. Юнакові знадобилася медична допомога

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За словами підлітка, він отримав удар від водія маршрутки. Після огляду в лікарні хлопця відпустили додому. Мати дитини звернулася до поліції із заявою, вимагаючи притягнути винуватця до відповідальності.

У ході попереднього розслідування з’ясувалося, що конфлікт виник через оплату проїзду. За словами і водія, і самого хлопця, останній намагався проїхати безкоштовно, не маючи учнівського квитка.

Керманич сказав юнакові оплатити проїзд, після чого підліток кинув гроші та, виходячи з маршрутки, образив його нецензурними словами.

Уже на вулиці школяр почав гримати ногами по маршрутці. 58-річний водій не стримався та вдарив підлітка долонею по щоці. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у Рівному оштрафували водія, який під час щоденної хвилини мовчання у центрі міста проігнорував вимогу про зупинку руху.