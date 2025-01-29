На Київщині чоловік намагався спалити транспорт газової служби

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У Київській області чоловік кинув пляшки із запальною сумішшю в бік трактора. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Правоохоронці встановили, що між 45-річним чоловіком та представниками газової служби стався конфлікт через заборгованість. Під час виконання робіт, житель Київщини кинув кілька пляшок із запальною сумішшю в бік трактора газової служби, внаслідок чого відбулося загоряння техніки.

Пожежу було оперативно ліквідовано. Обійшлося без жертв.

Правоохоронці затримали хулігана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялось, у Дніпропетровській області в модульному укритті побилися чоловіки. Внаслідок отриманих трав один з них помер у лікарні.

Нагадаємо, днями на Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який напав на священника. Він побив священнослужителя гайковим ключем.