На Київщині чоловік намагався спалити транспорт газової служби
У Київській області чоловік кинув пляшки із запальною сумішшю в бік трактора. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Правоохоронці встановили, що між 45-річним чоловіком та представниками газової служби стався конфлікт через заборгованість. Під час виконання робіт, житель Київщини кинув кілька пляшок із запальною сумішшю в бік трактора газової служби, внаслідок чого відбулося загоряння техніки.
Пожежу було оперативно ліквідовано. Обійшлося без жертв.
Правоохоронці затримали хулігана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).
Як повідомлялось, у Дніпропетровській області в модульному укритті побилися чоловіки. Внаслідок отриманих трав один з них помер у лікарні.
Нагадаємо, днями на Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який напав на священника. Він побив священнослужителя гайковим ключем.