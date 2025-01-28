У Києві наркоторговця засудили до 9 років позбавлення волі

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В Києві торговця психотропними речовинами засудили до 9 років в’язниці з конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Суд Києва оголосив обвинувальний вирок 40-річному уродженцю рф за незаконне придбання, зберігання та збут наркотиків та психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 КК України). Під час затримання у чоловіка виявили пакети з психотропною речовиною 4-ММС вагою 7,5 кг та 2 поліетиленових пакетів з психотропною речовиною PVP вагою 1 кг.

Обвинувачений в суді свою вину визнав та розповів, що наркотичні та психотропні речовини він отримував з нарколабораторії, яку облаштували на Чернігівщині.

Чоловіка засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно в Київській області затримали чоловіка, який перевозив боєприпаси та наркотики.

Як повідомлялось, в Одесі чоловік облаштував квартиру під вирощування конопель. Тепер йому загрожує покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Кіровоградській області діяли 11 інтернет-магазинів, які продавали наркотики.