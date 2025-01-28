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Інцидент стався на Білоцерківщині. Службовий автомобіль поліції наїхав на цуценя. Про це повідомили свідки

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Слідчо-оперативна група їхала на виклик про злочин із увімкненими проблисковими маячками. На дорогу раптово вибіг собака. Водій намагався уникнути зіткнення, різко повернувши ліворуч, однак все ж зачепив собаку.

Водій призупинився та побачив, що тваринка змогла піднятися та побігла в бік.

Поліцейські розпочали службове розслідування і пообіцяли забезпечити лікування та догляд за цуценям.

Нагадаємо, на Полтавщині суд виніс вирок водієві, який збив на смерть патрульну поліцейську.