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28 січня 2025, 02:09

На Київщині поліцейський збив собаку

28 січня 2025, 02:09
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Інцидент стався на Білоцерківщині. Службовий автомобіль поліції наїхав на цуценя. Про це повідомили свідки

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Слідчо-оперативна група їхала на виклик про злочин із увімкненими проблисковими маячками. На дорогу раптово вибіг собака. Водій намагався уникнути зіткнення, різко повернувши ліворуч, однак все ж зачепив собаку.

Водій призупинився та побачив, що тваринка змогла піднятися та побігла в бік.

Поліцейські розпочали службове розслідування і пообіцяли забезпечити лікування та догляд за цуценям.

Нагадаємо, на Полтавщині суд виніс вирок водієві, який збив на смерть патрульну поліцейську.

Київська область поліція розслідування собака тварини
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