На Київщині поліцейський збив собаку
Інцидент стався на Білоцерківщині. Службовий автомобіль поліції наїхав на цуценя. Про це повідомили свідки
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Слідчо-оперативна група їхала на виклик про злочин із увімкненими проблисковими маячками. На дорогу раптово вибіг собака. Водій намагався уникнути зіткнення, різко повернувши ліворуч, однак все ж зачепив собаку.
Водій призупинився та побачив, що тваринка змогла піднятися та побігла в бік.
Поліцейські розпочали службове розслідування і пообіцяли забезпечити лікування та догляд за цуценям.
Нагадаємо, на Полтавщині суд виніс вирок водієві, який збив на смерть патрульну поліцейську.
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