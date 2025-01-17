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17 січня 2025, 12:36

У Києві затримали рекетирів, які вимагали з лікаря неіснуючий борг

17 січня 2025, 12:36
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фото: поліція
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У Києві затримали групу з чотирьох раніше засуджених чоловіків, які нібито займались вибиванням боргів на замовлення. Зокрема, за матеріалами справи, вимагали у столичного лікаря 7 тисяч доларів вигаданого боргу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру та поліцію.

За даними правоохоронців, організував злочинну групу неодноразово засуджений мешканець Чернігова. Зловмисники на замовлення вибивали неіснуючі борги.

"Він та ще троє киян з кримінальним минулим залякували "боржників", погрожували їм та примушували віддати гроші", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Зокрема, у лікаря однієї з приватних клінік Києва підозрювані вимагали 7 тисяч доларів США боргу, якого насправді не існувало, стверджують у прокуратурі. Зазначається, що на одній із зустрічей чоловіка побили та заявили, що окрім боргу, він буде винен ще й відсотки.

Правоохоронці повідомили, що організатора і двох учасників угруповання затримали під час отримання ними 3000 доларів від потерпілого. Раніше вони отримали кількома траншами ще 1500 доларів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили: 37 900 доларів, понад 60 000 гривень гривень, автомат АК, бойові патрони, комплектуючі до зброї та автомобілі, на яких пересувались фігуранти.

Затриманим оголосили підозру у вимаганні. Їм загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині затримали рекетирів, які "вибивали" гроші з важкопораненого бійця ЗСУ та його дружини.

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