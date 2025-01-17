Сили оборони уразили радіолокаційну техніку росіян у Бєлгородській області

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Вдень 16 січня підрозділи ракетних військ разом із іншими складовими Сил оборони завдали точних ударів по військових цілях на території Бєлгородської області РФ

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує RegioNews.

"Зокрема, атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії РФ. Зафіксовано припинення функціонування радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі", – йдеться в повідомленні.

Також наші ракетники вдало відпрацювали і по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку російських загарбників. Підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу.

Нагадаємо, в ніч на 16 січня Сили оборони України успішно уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області Росії.