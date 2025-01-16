Екскерівник метро Києва виїхав з України за фальшивим висновком ВЛК

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Екскерівник метрополітену Києва виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

"Рішенням лікарської комісії чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу", – йдеться у повідомленні.

Поліція розпочала кримінальне провадження, в рамках якого слідчі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства.

Правоохоронці не називають імені фігуранта. За даними ЗМІ, йдеться про Віктора Брагінського.

Нагадаємо, впродовж 10 січня правоохоронці провели 600 обшуків по Україні та ліквідували майже 50 схем незаконного перетину кордонучоловіками призовного віку у 22 регіонах.