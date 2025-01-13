У Києві затримали російську агентку, яка готувала дронову атаку по столиці 1 січня

фото: СБУ

Військова контррозвідка СБУ затримала у Києві агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ)

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, фігурантка готувала координати для дронової атаки РФ по столиці України 1 січня 2025 року. Пріоритетними цілями росіян були адмінбудівлі держустанов та енергогенеруючі підприємства України.

Щоб запрограмувати ворожі дрони-камікадзе на ураження українських об’єктів, агентка включала GPS-координати на своєму телефоні і робила фото об’єктів таким чином, щоб у властивостях файлів була їхня точна геолокація.

Готові світлини фігурантка переправляла своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

Також під час розвідувальних вилазок агентка шпигувала за бойовими позиціями ППО, що захищають Київ.

Задокументовано як зловмисниця проводила дорозвідку в районі місця базування радіолокаційної станції українських військ поблизу столиці України.

Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем її проживання в орендованій квартирі у Києві, коли вона намагалася передати нову партію розвідданих російському ГРУ.

За даними слідства, агенткою окупантів виявилася 27-річна місцева безробітна, яка шукала "легкі" заробітки на Телеграм-каналах. Там не неї вийшов представник воєнної розвідки РФ і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

Під час обшуків в оселі затриманої вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російським ГРУ та велику кількість сім-карток, які вона використовувала для конспірації зв’язку з окупантами.

Зловмисниці повідомили про підозру. Вона перебуває під вартою.

Нагадаємо, 1 січня армія РФ атакувала Київ ударними дронами.Зафіксовані руйнування у двох районах столиці. Загинули дві людини – доктор біологічних наук УНЦ "Інститут біології та медицини" Ігор Зима та його дружина, науковиця Олеся Сокур.