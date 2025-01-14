Інцидент з "мажорами" в центрі Києва: поліція завела ще одну кримінальну справу

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Правоохоронці Києва встановили ще чотирьох учасників скандального інциденту на дорозі у столиці за участю неповнолітніх

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

За інформацією поліції, у мережі є відео, на якому присутній кадр, як один з учасників компанії став ногами на державний прапор України. У зв'язку з цим слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про наругу над державними символами.

У поліції додали, що відносно усіх неповнолітніх правоохоронці скерували до органів опіки, навчальних закладів, служби у справах дітей звернення щодо перевірки умов виховання підлітків.

На батьків чотирьох із учасників компанії також склали адмінпротоколи невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

Йдеться про групу молодиків, які перекрили дорогу та курили, спостерігаючи за затором, що утворився. Один із присутніх на відео хлопців, йшов вулицею міста й наспівував пісню зі словами "Я русский".

Життя в кайф, під русняві пісні, постояти покурити серед дороги, поїздити в супроводі поліції (зневажаю цих хуєсосів), їзда в 16 років без прав. Мажори - діти опзжшників і всякої проруснявої хуйні. Хороша робота, СБУ.) Розумію військових, котрих нудить від столиці, мотивація топ. pic.twitter.com/3gM0m05GcK — СММник Данона (@svidkiDanona) January 10, 2025

Нагадаємо, раніше правоохоронці провели обушки у місцях проживання двох неповнолітніх, які зухвало поводилися у центрі Києва та слухали російську музику. Під час обшуків у неповнолітніх виявили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж. Слідчі дії відбувалися у рамках відкритого кримінального провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю.