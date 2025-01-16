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16 января 2025, 19:04

Двое подростков устроили взрыв на паркинге в Киеве

16 января 2025, 19:04
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фото: полиция
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Правоохранители привлекли к ответственности родителей двух 15-летних парней, устроивших взрыв в Днепровском районе Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Правоохранители получили сообщение о взрыве на одном из паркингов. Прибывшие на вызов специалисты обнаружили поврежденную пластиковую бутылку с остатками вещества, которое, вероятно, повлекло за собой взрыв.

Полицейские установили, что взрыв устроили двое несовершеннолетних жителей столицы.

"15-летние молодые люди ради развлечения смешали химические вещества в пластиковой бутылке, которая в дальнейшем взорвалась", - рассказали в полиции.

В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетними и составили на их родителей протоколы об административных правонарушениях за невыполнение обязанностей по воспитанию.

Напомним, ранее правоохранители задержали двух девушек в возрасте 15 и 16 лет по подозрению в поджоге частного дома в Одесской области.

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