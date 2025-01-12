В одному з сіл на Прикарпатті згоріла школа

фото: ДСНС

У ніч проти 12 січня в селі Вороненко Івано-Франківської області виникла пожежа у двоповерховій будівлі навчального закладу

Про це RegioNews з посиланням на ДСНС.

Вогнем охопило площу 220 м². Роботу пожежникам ускладнював сильний вітер. Також у рятувальному відомстві зазначають, що поруч з місцем пожежі не було джерел води.

Гасіння пожежі тривало близько чотирьох годин. Повністю ліквідували загоряння близько 8 години ранку. До ліквідації пожежі залучалося 45 рятувальників та 13 спецавтомобілів. Люди внаслідок пожежі не постраждали.

Начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що від пожежею було знищено будівлю Вороненківської гімназії І-ІІ ступенів. У гімназії навчаються 44 дитини - це учні 1-8 класів.

Оскільки будівля отримала серйозні пошкодження, після завершення канікул діти будуть навчатися в онлайн форматі. Також місцеві чиновники працюють над тим, щоб організувати навчання в очному режиму для учнів початкових класів. Для цього підготують відповідні приміщення.

Нагадаємо, раніше у пожежі на Прикарпатті загинули дві людини, ще двох врятували.