На Хрещатику у центрі Києва горить підстанція

скріншот із відео

У центрі Києва, на вулиці Хрещатик, виникла пожежа та серйозне задимлення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську адміністрацію.

Як зазначається у повідомленні, вогонь спалахнув за адресою вул. Хрещатик, 15. Зайнялася електрична підстанція.

Відповідні служби уже на місці. Також очікується бригада від енергокомпанії ДТЕК для отримання допуску до гасіння.

Місцеві Telegram-канали оприлюднили відео з місця пожежі.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко попередив, що в Україні запроваджуються превентивні відключення через масовану ракетну атаку ворога.