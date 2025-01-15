На Прикарпатті рятувальники ліквідували пожежу після ракетного удару
Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок російського ракетного удару по Івано-Франківській області вранці 15 січня
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок ворожого обстрілу на одному із об’єктів критичної інфраструктури виникла пожежа складського приміщення на площі 150 кв.м.
Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу.
На місці працювали 59 надзвичайників та 22 одиниці спецтехніки.
Нагадаємо, у ніч на 15 січня російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО збили 30 ракет і 47 дронів.
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