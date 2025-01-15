Пожар в центре Киева: загорелся подземный кабельный коллектор
Утром 15 января на улице Крещатик в Киеве произошло возгорание в подземном кабельном коллекторе
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.
Пожар возник около 07:00. На месте происшествия работали 45 чрезвычайных работников и 10 единиц спецтехники.
"Спасатели долго не могли приступить к тушению пожара из-за большого напряжения в 10000 В. Пожар ликвидировали в 09:11", – говорится в сообщении.
Причину возгорания устанавливают компетентные органы.
Напомним, сегодня утром в центре Киева, на улице Крещатик, возник пожар и серьезное задымление.
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