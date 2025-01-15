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15 января 2025, 17:25

Пожар в центре Киева: загорелся подземный кабельный коллектор

15 января 2025, 17:25
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фото: ГСЧС Украины в Киеве
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Утром 15 января на улице Крещатик в Киеве произошло возгорание в подземном кабельном коллекторе

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.

Пожар возник около 07:00. На месте происшествия работали 45 чрезвычайных работников и 10 единиц спецтехники.

"Спасатели долго не могли приступить к тушению пожара из-за большого напряжения в 10000 В. Пожар ликвидировали в 09:11", – говорится в сообщении.

Причину возгорания устанавливают компетентные органы.

Напомним, сегодня утром в центре Киева, на улице Крещатик, возник пожар и серьезное задымление.

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