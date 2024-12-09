В центрі окупованого Донецька вибухнув автомобіль

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на російські медіа.

Як видно з оприлюдненого відео, у центрі міста вибухнув позашляховик. Автомобіль отримав серйозні пошкодження.

Відомо, що внаслідок вибуху постраждали дві людини.

Нагадаємо, 18 жовтня в окупованому Луганську стався вибух в автомобілі. За попередніми даними, там перебували російські військові.