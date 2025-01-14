У Києві викрали авто, що мало піти на фронт

фото: ГУ НП у місті Києві

Житель Рівненської області угнав на столичному СТО автомобіль, якій мав передаватись на потреби Збройних сил України

Днями до київської поліції надійшло повідомлення про викрадення автомобіля у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції, інформує RegioNews. За вказаною адресою була направлена слідчо-оперативна група.

Як з'ясувалося, зловмисник вкрав чужий автомобіль на станції технічного обслуговування.

Поліціянти встановили, що на територію СТО невідомий чоловік угнав незачинений автомобіль УАЗ, який проходив техогляд та мав надалі передаватись власником на потреби Збройних сил України. Зловмисник сів до салону, завів двигун та поїхав з місця у невідомому напрямку.

Впродовж години правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився 52-річний мешканець Рівненської області, який раніше був судимий за майнові злочини. За його словами, він на декілька днів приїхав до столиці.

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у грудні в Тернопільській області троє підлітків вкрали вантажівку-катафалк з території церкви.