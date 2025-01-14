17:53  14 січня
До 10 млрд гривень щороку: в Укргідроенерго назвали збитки через підрив росіянами Каховської ГЕС
14:25  14 січня
На Чернігівщині вже тиждень шукають 7-річного хлопчика, який провалився під лід
14:29  14 січня
На Київщині жінка впала з четвертого поверху будинку на дах аптеки
UA | RU
UA | RU
14 січня 2025, 17:10

У Києві викрали авто, що мало піти на фронт

14 січня 2025, 17:10
Читайте также на русском языке
фото: ГУ НП у місті Києві
Читайте также
на русском языке

Житель Рівненської області угнав на столичному СТО автомобіль, якій мав передаватись на потреби Збройних сил України

Днями до київської поліції надійшло повідомлення про викрадення автомобіля у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції, інформує RegioNews. За вказаною адресою була направлена слідчо-оперативна група.

Як з'ясувалося, зловмисник вкрав чужий автомобіль на станції технічного обслуговування.

Поліціянти встановили, що на територію СТО невідомий чоловік угнав незачинений автомобіль УАЗ, який проходив техогляд та мав надалі передаватись власником на потреби Збройних сил України. Зловмисник сів до салону, завів двигун та поїхав з місця у невідомому напрямку.

Впродовж години правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився 52-річний мешканець Рівненської області, який раніше був судимий за майнові злочини. За його словами, він на декілька днів приїхав до столиці.

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у грудні в Тернопільській області троє підлітків вкрали вантажівку-катафалк з території церкви.

автомобілі
У Львові викрили організатора підпалів автівок військових та поліцейських
13 січня 2025, 18:27
Міноборони торік допустило до експлуатації понад 200 нових зразків автотехніки
09 січня 2025, 15:22
Житель Прикарпаття на замовлення росіян спалив авто військових, яке пригнали з фронту на ремонт
23 грудня 2024, 10:07
Всі новини »
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
У ексгенерала СБУ Наумова, який втік з України, виявили елітну нерухомість у Туреччині, — ЗМІ
14 січня 2025, 18:22
Скандал з "пограбуванням кабінету начальника ТЦК" на Закарпатті: коментарі поліції та військкомату
14 січня 2025, 18:01
До 10 млрд гривень щороку: в Укргідроенерго назвали збитки через підрив росіянами Каховської ГЕС
14 січня 2025, 17:53
На Полтавщині п'яний водій ледь на збив на смерть жінку
14 січня 2025, 17:44
Поставили ЗСУ неякісні кулемети на майже 200 млн гривень: викрито експосадовця Міноборони та двох керівників держпідприємства
14 січня 2025, 17:10
На Сумщині рятувальники потрапили під повторний російський обстріл
14 січня 2025, 16:49
В Запоріжжі судитимуть кримінального авторитета з 90-х
14 січня 2025, 16:47
Зеленський відповів на заклики партнерів знизити мобілізаційний вік в Україні
14 січня 2025, 16:16
На Дніпропетровщині зіткнулися фура та легковик: загинули три людини
14 січня 2025, 15:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Які зміни чекають на українців у 2025 році
Всі публікації »
Юрій Богданов
Олександр Коваленко
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »