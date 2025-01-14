Агентка РФ готувала подвійний теракт на Одещині: 21-річну жительку Донеччини затримали

фото: СБУ

На Одещині Служба безпеки України зірвала спробу теракту, спланованого російськими спецслужбами. Правоохоронці викрили 21-річну агентку, яка готувала два вибухи у будівлі підрозділу ЗСУ та в автомобілі поблизу

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Українська спецслужба забезпечила охорону території, що допомогло уникнути жертв. Під час спроби віддаленої активації одного з вибухових пристроїв наслідки нейтралізували.

Як встановили слідчі, виконавицю – жительку прифронтової Костянтинівки на Донеччині – завербували російські куратори. Прибувши до Одеської області, вона орендувала житло і виготовила вибухівку з пластиду, отриманого зі сховку. Для посилення ураження агентка начинила саморобний пристрій гайками. Для дистанційного підриву вона використовувала мобільний телефон.

Контррозвідники СБУ затримали агентку одразу після закладання вибухівки. Замість обіцяної винагороди вона отримала підозру в терористичному акті, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

"Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна", – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Національною поліцією України попередили теракт на одній із станцій Укрзалізниці в Дніпрі, організований на замовлення російської ФСБ. Зловмисники намагалися підірвати цистерну з пальним.