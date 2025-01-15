На Крещатике в центре Киева горит подстанция

скриншот с видео

В центре Киева, на улице Крещатик, возник пожар и серьезное задымление

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на киевскую городскую администрацию.

Как отмечается в сообщении, огонь разгорелся по адресу ул. Крещатик, 15. Загорелась электрическая подстанция.

Соответствующие службы уже на месте. Также ожидается бригада от энергокомпании ДТЭК для получения допуска к тушению.

Местные Telegram-каналы обнародовали видео с места пожара.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что в Украине вводятся превентивные отключения из-за массированной ракетной атаки врага.