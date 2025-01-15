На Крещатике в центре Киева горит подстанция
В центре Киева, на улице Крещатик, возник пожар и серьезное задымление
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на киевскую городскую администрацию.
Как отмечается в сообщении, огонь разгорелся по адресу ул. Крещатик, 15. Загорелась электрическая подстанция.
Соответствующие службы уже на месте. Также ожидается бригада от энергокомпании ДТЭК для получения допуска к тушению.
Местные Telegram-каналы обнародовали видео с места пожара.
Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что в Украине вводятся превентивные отключения из-за массированной ракетной атаки врага.
В Украине из-за ракетной начались экстренные отключения электроэнергииВсе новости »
15 января 2025, 07:41Россияне запустили дрон в одну из квартир многоэтажки в Херсонской области, вспыхнул пожар
14 января 2025, 19:11Инцидент с "мажорами" в центре Киева: полиция завела еще одно уголовное дело
14 января 2025, 19:01
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
После скандала в ботсаду им. Гришко обещают расторгнуть соглашение о реконструкции
15 января 2025, 08:47Министр энергетики предупредил о превентивных отключениях электроэнергии
15 января 2025, 08:00В Украине из-за ракетной начались экстренные отключения электроэнергии
15 января 2025, 07:41Россия совершает массированную ракетную атаку по Украине: что известно
15 января 2025, 07:12В горах на Закарпатье заблудился 21-летний лыжник из Одесской области
15 января 2025, 06:55В Сумской области уничтожили боевую часть "шахеда" и изъяли остатки авиаракеты
15 января 2025, 06:19На Закарпатье у границы со Словакией задержали две группы беглецов
15 января 2025, 05:47На Волыни бешеная лиса покусала женщину
15 января 2025, 05:14Жительница Луганщины хотела вывезти из Украины коллекцию старинных немецких предметов
15 января 2025, 04:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
Все блоги »