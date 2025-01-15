Міністр енергетики попередив про превентивні відключення електроенергії

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Міністр енергетики Герман Галущенко попередив, що в Україні запроваджуються превентивні відключення через масовану ракетну атаку ворога.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"Ворог не припиняє тероризувати українців. В звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження", – повідомив він.

Міністр закликав українців стежити за офіційними повідомленнями і перебувати до відбою в укриттях.

За даними Укренерго, відключення введено у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Нагадаємо, вранці, 15 січня, по всій території України оголошено повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою. Ворог здійснює масовану атаку.

Раніше тако стало відомо про запровадження екстрених відключень електроенергії на Дніпропетровщині.