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15 січня 2025, 07:41

В Україні через ракетну почалися екстрені відключення електроенергії

15 січня 2025, 07:41
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фото: pixabay.com
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Вранці, 15 січня, у зв'язку з ворожою атакою ворога почалися екстрені відключення електроенергії. Наразі вони діють в одній із областей - Дніпропетровській

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДТЕК.

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Наголошується, що графіки відключень не діють.

Жителів області закликають економити електроенергію, якщо вона є, щоб допомогти стабілізувати систему.

Нагадаємо, вранці, 15 січня, по всій території України оголошено повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою. Ворог здійснює масовану атаку.

електроенергія Укрэнерго енергетика відключення світла ДТЕК
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