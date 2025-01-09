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Протягом 2024 року Міністерство оборони кодифікувало та дозволило для експлуатації більше 200 автомобілів для потреб Сил оборони

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

Близько 50% з кодифікованих торік автомобілів, схвалених для використання, – українського виробництва. Цей показник значно перевищує результат попередніх двох років разом узятих.

До списку затверджених зразків увійшли різноманітні види техніки, які виконуватимуть завдання різного характеру. Серед них – легкі тактичні автомобілі, пікапи, машини технічної підтримки, мобільні ремонтні комплекси, логістичні авто та інші транспортні засоби.

Виробниками виступили як українські, так і закордонні компанії, зокрема MAN, Iveco, Scania, Volvo, DAF, Peugeot, Toyota, Mitsubishi та інші.

Нагадаємо, ранвше повідомлялося, що Міністерство оборони затвердило два нові стандарти домедичної підготовки для військовослужбовців на основі досвіду НАТО. Навчання включатимуть лекції та практичні заняття.