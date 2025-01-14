В Киеве угнали авто, которое должно было уйти на фронт

фото: ГУ НП в городе Киеве

Житель Ровенской области угнал на столичном СТО автомобиль, которому должен был передаваться на нужды Вооруженных сил Украины

На днях в киевскую полицию поступило сообщение об угоне автомобиля в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции, информирует RegioNews. По указанному адресу была направлена ​​следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, злоумышленник угнал чужой автомобиль на станции технического обслуживания.

Полицейские установили, что на территорию СТО неизвестный мужчина угнал незакрытый автомобиль УАЗ, который проходил техосмотр и должен передаваться владельцем на нужды Вооруженных сил Украины. Злоумышленник сел в салон, завел двигатель и уехал с места в неизвестном направлении.

В течение часа правоохранители разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался 52-летний житель Ровенской области, ранее судимый за имущественные преступления.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в декабре в Тернопольской области трое подростков украли грузовик-катафалк с территории церкви.