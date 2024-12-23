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23 грудня 2024, 16:10

На Тернопільщині троє підлітків вкрали вантажівку-катафалк з території церкви

23 грудня 2024, 16:10
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фото: поліція
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Інцидент стався в селі Старий Олексинець Кременецького району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вночі із гаража на території церкви викрали автомобіль "УАЗ 3303". Вранці, прийшовши до храму, церковний староста виявив відчинені гаражні ворота та зникнення машини, яку використовували як катафалк.

Невдовзі правоохоронці виявили вантажівку у несправному стані в полі за селом.

Згодом поліцейські встановили викрадачів – ними виявилися троє місцевих жителів віком 15, 16 і 17 років. Раніше жоден із них не потрапляв у поле зору правоохоронців.

Мотиви свого вчинку хлопці пояснити не змогли. Як з’ясувалося, вночі вони зірвали замок на гаражних дверях, знайшли ключі від автомобіля, завели його і поїхали. Проте далеко дістатися не змогли, оскільки машина зламалася.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Підліткам загрожує від 5 до 8 років тюрми. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Франківщині чоловік викрав авто, щоб привезти в монастир козу.

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