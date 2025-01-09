Через прорив труби у Києві обвалилася стіна будівлі
Прорив тепломережі біля головного залізничного вокзалу у Києві спричинив часткове руйнування будівлі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новини.LIVE.
Будівля, у якій обвалилася стіна, це магазин. Попередньо, постраждалих немає.
Інцидент стався на вулиці Жилянській у Києві.
Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, приблизно о 18 годині на перехресті вулиць Жилянської та Симона Петлюри стався прорив труб тепломережі. Вулицю залило гарячою водою. Спочатку у поліції повідомили про ускладнення руху транспорту на цій ділянці дороги, однак через деякий час повідомили, що рух відновлено.
Однак уже через годину рух транспорту вулицею Симона Петлюри був перекритий повторно.
У Києві біля залізничного вокзалу прорвало трубу з гарячою водоюВсі новини »
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