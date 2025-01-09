Через прорив труби у Києві обвалилася стіна будівлі

скріншот із відео

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новини.LIVE.

Будівля, у якій обвалилася стіна, це магазин. Попередньо, постраждалих немає.

Інцидент стався на вулиці Жилянській у Києві.

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, приблизно о 18 годині на перехресті вулиць Жилянської та Симона Петлюри стався прорив труб тепломережі. Вулицю залило гарячою водою. Спочатку у поліції повідомили про ускладнення руху транспорту на цій ділянці дороги, однак через деякий час повідомили, що рух відновлено.

Однак уже через годину рух транспорту вулицею Симона Петлюри був перекритий повторно.