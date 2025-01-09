У Києві біля залізничного вокзалу прорвало трубу з гарячою водою
Неподалік від головного залізничного вокзалу Києва стався прорив труб тепломережі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Києва та місцеві Telegram-канали.
Поліцейські попередили про ускладнений рух транспорту на перехресті вулиць Жилянської та Симона Петлюри.
Також зазначається, що на місці патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху, а відповідні служби проводять ремонтні роботи.
У мережі з'явилося відео з місця подій. На кадрах видно, що автомобілі рухаються вулицею, залитою кип'ятком.
Станом на 18:03 рух транспорту на розі вулиць Жилянської та Симона Петлюри відновлений, повідомили у КМДА.
Нагадаємо, раніше Київська прокуратура почала розслідування через неодноразові прориви трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza.
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