У Києві біля залізничного вокзалу прорвало трубу з гарячою водою

фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Києва та місцеві Telegram-канали.

Поліцейські попередили про ускладнений рух транспорту на перехресті вулиць Жилянської та Симона Петлюри.

Також зазначається, що на місці патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху, а відповідні служби проводять ремонтні роботи.

У мережі з'явилося відео з місця подій. На кадрах видно, що автомобілі рухаються вулицею, залитою кип'ятком.

Станом на 18:03 рух транспорту на розі вулиць Жилянської та Симона Петлюри відновлений, повідомили у КМДА.

Нагадаємо, раніше Київська прокуратура почала розслідування через неодноразові прориви трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza.