У Києві жінка через ревнощі зарізала чоловіка

фото: Нацполіція

У Києві 39-річна жінка завдала смертельного ножового поранення своєму 46-річному співмешканцю. Вбивство сталося в одній із квартир у Святошинському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

Попередньо встановлено, що під час застілля між співмешканцями виникла сварка на ґрунті ревнощів. У розпалі конфлікту жінка схопила кухонний ніж і завдала жертві удару в спину.

"Від отриманих травм чоловік помер", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисницю, їй оголосили підозру в умисному вбивстві. Тепер жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві в гуртожитку зарізали чоловіка. Вбивство сталося в Оболонському районі столиці.