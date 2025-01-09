На Волині чоловіка судитимуть за зґвалтування 11-річної доньки
До суду направлений обвинувальний акт щодо жителя Камінь-Каширського району за фактами зґвалтування та сексуального насильства стосовно 11-річної дитини
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
Протягом травня-листопада минулого року 51-річний чоловік зґвалтував і кілька разів вчинив сексуальне насильство щодо своєї 11-річної доньки. Це викликало тривалий розлад здоров’я дитини у формі тривожно-депресивної реакції.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
Зловмиснику загрожує від 10 років тюрми до довічного увʼязнення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині чоловіка засудили за зґвалтування жінки та 16-річної дівчини.
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